«Челси» близок к продлению контракта с Силвой

Лондонский «Челси» близок к договоренности с центральным защитником Тьяго Силвой о продлении сотрудничества.

Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, в ближайшее время стороны поставят подписи под новым трудовым соглашением, которое будет рассчитано до лета 2023 года. Действующий контракт истекает по завершении сезона-2021/2022.

37-летний бразилец защищает цвета «пенсионеров» с лета прошлого года. В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги ветеран поучаствовал в 13 поединках, в которых забил два гола и получил одну желтую карточку.