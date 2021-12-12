​«Если бы я играл за «МЮ», я бы тоже не хотел возвращаться на «Энфилд»: Джеррард ответил Оуэну

В субботу Стивен Джеррард в качестве главного тренера «Астон Виллы» проиграл «Ливерпулю» (0:1), вернувшись на «Энфилд».

Во время эфира в студии DAZN эксперт Майкл Оуэн сказал, что в своё время он ненавидел возвращаться на «Энфилд». Оуэн попросил Джеррарда описать свои эмоции от выступления на некогда родном стадионе.

«Если бы я играл за «Манчестер Юнайтед», я бы тоже не хотел возвращаться на «Энфилд», - ответил Джеррард, чьи слова приводит портал Goal.com.

Майкл Оуэн является воспитанником «Ливерпуля». За первую команду мерсисайдцев он выступал с 1996 по 2004 год, а в 2009 году он оказался в «Манчестер Юнайтед».