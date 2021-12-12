Гранды АПЛ поборются за игрока «Барселоны»

Фланговый защитник Серджино Дест может сменить команду в ближайшем будущем. Американский игрок попал в список футболистов, которых готов продать новый рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес.

По информации El Nacional, у 21-летнего исполнителя есть варианты продолжения карьеры в английском чемпионате. Интерес к Десту проявляют несколько топ-клубов Премьер-лиги: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Серджино пополнил ряды «сине-гранатовых» в прошлом году, заключив с каталонским грандом долгосрочный контракт. Стороны связаны трудовыми обязательствами до лета 2025 года.