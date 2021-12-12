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«Манчестер Юнайтед» составил шорт-лист из четырёх нападающих

12 Декабря 2021 • 11:01 Комментировать

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Интерес к бомбардиру проявляют туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».

В связи с этим манкунианцы начали подыскивать нового нападающего. По сообщениям Daily Mail, в шорт-лист «красных дьяволов» включены сразу четверо атакующих футболистов. Речь идет о Тимо Вернере, Жоау Фелише, Эрлинге Холанне и Александре Исаке.

Вполне вероятно, что кто-то из вышеназванных форвардов переедет на «Олд Траффорд» в январе.

Недавно «МЮ» сменил главного тренера. До конца сезона с командой будет работать Ральф Рангник.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Тимо Вернер Александер Исак Жоау Фелиш Эрлинг Холанн
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