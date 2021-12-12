Защитник Андреас Кристенсен до сих пор не продлил контракт с «Челси». Датчанин является лакомым куском большого пирога под названием «трансферный рынок», ведь его можно подписать либо летом бесплатно, либо зимой по приемлемой цене.

«Тоттенхэм» стал ещё одним клубом Премьер-лиги, которому интересен Андреас Кристенсен. Об этом на своих страницах пишет Daily Star. Также за ситуацией 25-летнего защитника следят «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

При этом «Челси» настроен продлить контракт с Андреасом Кристенсеном – датчанин по-прежнему входит в планы Томаса Тухеля.

Ранее сообщалось, что на Андреаса Кристенсена вышли «Барселона» и «Милан».