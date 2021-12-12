Экс-звезда «Ливерпуля» может перейти в «Эвертон»

Голландец Джорджиньо Вейналдум задумывается над уходом из французского «ПСЖ». Полузащитник хотел бы вернуться на Туманный Альбион, где успешно защищал цвета «Ливерпуля».

Согласно информации Todofichajes, в подписании звездного футболиста заинтересован «Эвертон». Руководство мерсисайдского клуба предпримет попытку заполучить Джорджиньо в январское трансферное окно.

Ранее сообщалось о готовности «ПСЖ» отпустить Вейналдума в аренду. Об интересе к игроку также заявлял лондонский «Арсенал».

Голландец пополнил ряды парижского гранда минувшим летом, подписав 4-летний трудовой договор.