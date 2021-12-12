​Салах приблизился к рекорду Варди в АПЛ

В субботу вечером «Ливерпуль» на своём поле минимально обыграл «Астон Виллу». Автором единственного гола стал нападающий Мохамед Салах, реализовавший пенальти на экваторе второго тайма.

Мохамед Салах забивал или ассистировал партнёру в каждом из 14 последних матчей чемпионата Англии. Египетский форвард приблизился к рекорду Джейми Варди – в 2015 году форвард «Лестера» отличался результативными действиями в 15 играх кряду, о чём сообщается на официальном сайте Премьер-лиги.

Чтобы превзойти рекорд Джейми Варди, Мохамеду Салаху нужно отметиться результативными действиями в ближайших матчах Премьер-лиги против «Ньюкасла» (16 декабря) и «Тоттенхэма» (19 декабря).