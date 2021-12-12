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​Аппетиты Райолы не влияют на планы «Манчестер Сити» по Холанну слухи

12 Декабря 2021 • 09:48 Комментировать

«Манчестер Сити» давно ищет футболиста на острие атаки. После ухода Серхио Агуэро «горожане» так и не нашли ему замену, и Хосеп Гвардиола зачастую использует систему с «ложной девяткой». В сложившейся ситуации «горожане» рассчитывают приобрести Эрлинга Холанна, стабильно забивающего за «Боруссию». Аппетиты агента игрока Мино Райолы не смущают английский клуб, о чём пишет The Sun. Известный агент в рамках будущей сделки хочет получить 55 миллионов евро комиссионных.

Учитывая плату за трансфер, комиссионные выплаты и зарплату игрока, стоимость сделки по Эрлингу Холанну может превысить 250 миллионов евро.

Ранее Мино Райола включил «Манчестер Сити» в число клубов, куда может перейти Эрлинг Холанн.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Мино Райола Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2022
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