«Манчестер Сити» давно ищет футболиста на острие атаки. После ухода Серхио Агуэро «горожане» так и не нашли ему замену, и Хосеп Гвардиола зачастую использует систему с «ложной девяткой». В сложившейся ситуации «горожане» рассчитывают приобрести Эрлинга Холанна, стабильно забивающего за «Боруссию». Аппетиты агента игрока Мино Райолы не смущают английский клуб, о чём пишет The Sun. Известный агент в рамках будущей сделки хочет получить 55 миллионов евро комиссионных.

Учитывая плату за трансфер, комиссионные выплаты и зарплату игрока, стоимость сделки по Эрлингу Холанну может превысить 250 миллионов евро.

Ранее Мино Райола включил «Манчестер Сити» в число клубов, куда может перейти Эрлинг Холанн.