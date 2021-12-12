Ральф Рангник принял «Манчестер Юнайтед» на временной основе – по завершению сезона немец должен перейти на должность консультанта клуба, если ничего не изменится. «Красные дьяволы» же доверятся другому специалисту.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Mirror, кандидатом номер один для «Манчестер Юнайтед» является Эрик тен Хаг. Руководителей «красных дьяволов» впечатляет то, как этот тренер работает в «Аяксе» в условиях относительно невысоких бюджетов. На «Олд Траффорд» надеются, что тен Хаг сможет вернуть славные времена клуба.

Отметим, что «Аякс» под руководством Эрика тен Хага завершил групповой этап Лиги чемпионов с шестью победами в шести матчах.