​«Манчестер Сити» приблизился к рекорду «Ливерпуля»

В субботу «Манчестер Сити» не без проблем обыграл на своём поле «Вулверхэмптон» благодаря голу Рахима Стерлинга с пенальти. Для «горожан» эта победа стала 32-й в Премьер-лиге в 2021 календарном году. Большее количество побед в топовом дивизионе Англии в рамках одного года одерживал только «Ливерпуль» - 33 в далёком 1982 году.

Чтобы превзойти рекорд «Ливерпуля», «Манчестер Сити» нужно выиграть хотя бы два из оставшихся матчей 2021 года. До конца декабря команда Хосеп Гвардиола сразится с «Лидсом», «Ньюкаслом», «Лестером» и «Брентфордом».

На текущий момент именно «Манчестер Сити» располагается на вершине турнирной таблице Премьер-лиги Англии.