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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Сити» приблизился к рекорду «Ливерпуля»

12 Декабря 2021 • 09:32 Комментировать

В субботу «Манчестер Сити» не без проблем обыграл на своём поле «Вулверхэмптон» благодаря голу Рахима Стерлинга с пенальти. Для «горожан» эта победа стала 32-й в Премьер-лиге в 2021 календарном году. Большее количество побед в топовом дивизионе Англии в рамках одного года одерживал только «Ливерпуль» - 33 в далёком 1982 году.

Чтобы превзойти рекорд «Ливерпуля», «Манчестер Сити» нужно выиграть хотя бы два из оставшихся матчей 2021 года. До конца декабря команда Хосеп Гвардиола сразится с «Лидсом», «Ньюкаслом», «Лестером» и «Брентфордом».

На текущий момент именно «Манчестер Сити» располагается на вершине турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити
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