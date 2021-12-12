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​«Барселона» определила трансферную цель на случай неудачи с Торресом слухи

12 Декабря 2021 • 00:42 Комментировать (1)

«Барселона» переживает не лучшие времена и ищет возможности усиления состава без больших затрат. В этом плане клубу будет сложно заполучить Феррана Торреса из «Манчестер Сити» - появлялась информация, что позиции «сине-гранатовых» и «горожан» по трансферной стоимости игрока разнятся.

По данным испанского издания Sport, «Барселона» определила цель на тот случай, если подписать Феррана Торреса не удастся. При таком раскладе каталонцы постараются подписать Антони Марсьяля из «Манчестер Юнайтед».

На днях агент Антони Марсьяля заявил, что его клиент хочет сменить клубную прописку в январе в поисках стабильного игрового времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Ферран Торрес трансферы футбола - зима 2022
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Комментарии (1)
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biz_plan
12 Декабря 2021 в 00:52
МЮ, если Марсьяля заберут, еще и доплатить должен)))
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