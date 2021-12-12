«Манчестер Сити» намерен переманить к себе защитника «Арсенала»

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового левого защитника для команды. После того, как Бенжамен Менди был задержан стражами порядка, в команде не осталось номинальных футболистов на эту позицию – там вынужденно играет Жоау Канселу, а его изредка подменяет Александр Зинченко.

Таким образом, «горожане» обратили свое внимание на Нуну Тавареша из «Арсенала», передает Daily Express. Молодой игрок только лишь прошедшим летом перебрался на Туманный Альбион из «Бенфики», но уже успел хорошо зарекомендовать себя под руководством Микеля Артеты.

Отмечается, что трансфер португальца может обойтись «Сити» в 15-20 миллионов евро – «канониры» полгода назад заплатили за него вдвое меньше.