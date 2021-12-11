Нападающий Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Бразилии. Как сообщает Globo Esporte, интерес к уругвайскому форварду проявляет «Коринтианс». По данным источника, представители бразильского клуба уже выходили на брата и по совместительству агента Кавани.

Действующий контракт Эдинсона Кавани с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца текущего сезона. Эксперты портала transfermarkt оценивают уругвайца, которому в феврале исполнится 35 лет, в 6 миллионов евро.

В сезоне 2021/2022 Эдинсон Кавани провёл за «Манчестер Юнайтед» восемь матчей, в которых отметился одним забитым голом.