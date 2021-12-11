Джеррард остался недоволен решениями арбитра в матче с «Ливерпулем»

Как оказалось, главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард остался недоволен работой судейской бригады в проигранном поединке против «Ливерпуля». Английский специалист уверен, что в эпизоде с назначенным пенальти в ворота его команды правила нарушал вингер мерсисайдцев Мохамед Салах, а не защитник Тайрон Мингз.

«Салах первым фолил. Всегда трудно принимать такие поражения. Я хочу получить ответы на все мои вопросы касательно решений арбитра. Почему не обратились к видеоповторам? Впрочем, мы хорошо себя показали против сильного соперника», - сказал Джеррард на послематчевой пресс-конференции.

Таким образом, «Астон Вилла» опустилась во вторую часть турнирной таблицы чемпионата Англии.