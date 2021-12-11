Клопп прокомментировал победу над «Астон Виллой» Джеррарда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги поединка против «Астон Виллы» в рамках английской Премьер-лиги. Немецкий специалист заявил, что его команда доминировала по ходу всего матча, а также обратился к Стивену Джеррарду.

«Считаю, что мы действовали выдающимся образом. Была открытая, хорошая игра. Единственная проблема, что в какой-то момент сбились с ритма. Также добавлю, что пенальти был назначен по делу. Мне показалось, что и в эпизоде с падением Робертсона было нарушение. Джеррард? Он – хороший тренер», - поделился Клопп на послематчевой пресс-конференции.

К слову, все три лидера турнирной таблицы в субботу добыли минимальные победы и продолжили борьбу за первую строчку.