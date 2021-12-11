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«Манчестер Юнайтед» ждёт решения Погба

11 Декабря 2021 • 14:17 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» не теряют надежды договориться с французским хавбеком Полем Погба о пролонгации сотрудничества. Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо, предложение манкунианского гранда, сделанное игроку минувшим летом, до сих пор актуально.

Если Погба решит остаться на «Олд Траффорд», клуб ответит ему взаимностью. Однако пока неизвестно, что по этому поводу думает сам игрок.

Срок действующего контракта 28-летнего полузащитника с «Манчестер Юнайтед» истекает следующим летом.

В нынешнем сезоне АПЛ на счету француза семь ассистов в девяти поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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