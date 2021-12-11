«Реал» нашёл преемника Каземиро в АПЛ

В средней линии мадридского «Реала» назревают изменения. «Королевский» клуб может расстаться с бразильцем Каземиро. На его место «бланкос» планируют пригласить полузащитника Уилфреда Ндиди, выступающего в чемпионате Англии за «Лестер». Об этом информирует Naija.

Ранее появилась новость о возможном переезде Каземиро на Туманный Альбион. В услугах бразильского опорника заинтересован лондонский «Челси».

Каземиро играет за «Реал» с 2013 года. Его действующее соглашение с мадридским грандом рассчитано до середины 2025 года.

В свою очередь Ндиди выступает в составе «Лестера» на протяжении четырех сезонов. Он связан контрактом с «лисами» до лета 2024 года.