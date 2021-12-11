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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пять клубов АПЛ претендуют на Фелиша

11 Декабря 2021 • 13:05 Комментировать

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш, не оправдавший ожидания руководства «матрасников», пользуется огромным спросом среди клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщается на станицах Cadena Ser.

По сведениям испанских журналистов, в подписании контракта с португальцем заинтересованы пятеро представителей чемпионата Англии. В борьбе за Фелиша сойдутся лондонский «Арсенал», «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее другой источник сообщал об интересе к Жоау со стороны «Манчестер Сити».

Фелиш перешел в «Атлетико» из «Бенфики» в 2019 году. Его трансфер обошелся мадридцам в 126 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Жоау Фелиш
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