«Ливерпуль» нашёл замену Салаху

Боссы «Ливерпуля» нашли игрока, который заменит в составе команды Мохамеда Салаха. Египтянин не поможет мерсисайдцам в январе из-за поездки на Кубок Африки.

Как стало известно журналистам Eurosport, на место Салаха будет приглашен вингер лондонского «Вест Хэма» Джаррод Боуэн. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/2021 Джаррод отыграл в составе «молотобойцев» 22 поединка в различных турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть результативных передач.

После 15 туров подопечные Юргена Клоппа занимают второе место в таблице АПЛ.