Рангник: «Если Погба не хочет играть за «МЮ», нет смысла его удерживать»

Немецкий тренер Ральф Рангник, недавно занявший пост рулевого «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о ситуации с контрактом полузащитника Поля Погба. Стороны до сих пор не смогли договориться о пролонгации соглашения, истекающего по окончании сезона-2021/2022.

«Если игрок не хочет выступать за «МЮ», нет смысла его удерживать. «Юнайтед» - один из величайших клубов Европы, за который болеют миллионы людей по всему миру. Мы не должны уговаривать футболистов играть за нас», - приводит слова тренера Sky Sports.

Погба вернулся в стан «красных дьяволов» летом 2016 года. Манкунианцы купили француза у туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро.