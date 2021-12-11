Агент не исключил возвращения Лукаку в Серию А

Бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку, который сейчас выступает на Туманном Альбионе за лондонский «Челси», может вернуться в итальянский чемпионат. Об этом поведал его агент Федерико Пасторелло.

«В будущем Ромелу наверняка еще окажется в Серии А. Ему очень нравится Италия. Но в настоящее время его все устраивает в Лондоне», - передает слова агента журналист Фабрицио Романо в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что бельгийский нападающий поиграл в Италии за миланский «Интер». Минувшим летом Ромелу вернулся в «Челси», подписав пятилетнее трудовое соглашение.