«Реал» готов взорвать трансферный рынок камбэком Роналду

В зимнее трансферное окно может прогреметь настоящая бомба. Как стало известно Football Insider, мадридский «Реал» попробует вернуть на «Сантьяго Бернабеу» португальского форварда Криштиану Роналду.

«Сливочные» считают, что приход немца Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» сыграет им на руку. По мнению представителей «королевского» клуба, 36-летний голеадор может уйти из английского клуба уже в январе, поскольку не подходит под стиль игры нового наставника, делающего ставку на высокий прессинг по всему полю.

В связи с этим президент «Реала» Флорентино Перес попробует переманить КриРо.

Напомним, что звездный португалец выступал за мадридский коллектив с 2009 по 2018 год. Вместе с «Реалом» Криштиану дважды выигрывал Ла Лигу и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Роналду и ещё шестеро звёздных игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»