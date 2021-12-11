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«Реал» готов взорвать трансферный рынок камбэком Роналду

11 Декабря 2021 • 09:56 Комментировать (4)

В зимнее трансферное окно может прогреметь настоящая бомба. Как стало известно Football Insider, мадридский «Реал» попробует вернуть на «Сантьяго Бернабеу» португальского форварда Криштиану Роналду.

«Сливочные» считают, что приход немца Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» сыграет им на руку. По мнению представителей «королевского» клуба, 36-летний голеадор может уйти из английского клуба уже в январе, поскольку не подходит под стиль игры нового наставника, делающего ставку на высокий прессинг по всему полю.

В связи с этим президент «Реала» Флорентино Перес попробует переманить КриРо.

Напомним, что звездный португалец выступал за мадридский коллектив с 2009 по 2018 год. Вместе с «Реалом» Криштиану дважды выигрывал Ла Лигу и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Роналду и ещё шестеро звёздных игроков могут покинуть «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
11 Декабря 2021 в 10:54
Нынче Роналду как дорогостоющий сверкающий золотистый рекламный плакат который будет привлекать покупателя (т.е. болельщиков и фанатов клуба) по всему миру...
Nestea0201
11 Декабря 2021 в 10:18
Писать больше не о чем? Ну бред же
Манчестерский Иппатий
11 Декабря 2021 в 10:16
С каждым днем Кристинка все медленнее, и дыхалка уже не та, что была в 28. Зачем он нужен Реалу - деньги лишние?
tango34
11 Декабря 2021 в 10:11
Роналдо не болванчик, сезон точно доиграет в мю
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