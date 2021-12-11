Кавани может вернуться в Серию А

Звездный центрфорвард Эдинсон Кавани, который получает мало игрового времени в «Манчестер Юнайтед», может вернуться в итальянский чемпионат. О подписании опытного голеадора мечтает «Наполи».

Как информирует Todofichajes, боссы неаполитанского клуба хотят оформить переход 34-летнего игрока в грядущее трансферное окно.

Напомним, что Эдинсон выступал за «Наполи» с 2010 по 2013 год. После этого он перебрался во французский «ПСЖ».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Кавани провел пять матчей и забил один гол. Контракт уругвайца с «красными дьяволами» истекает через полгода.