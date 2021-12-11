«Лестер» включился в гонку за Рабио

Список претендентов на полузащитника сборной Франции Андриена Рабио с каждым днем пополняется. На этот раз об интересе к хавбеку туринского «Ювентуса» заявил «Лестер».

Журналисты Todofichajes утверждают, что стороны уже вступили в переговоры по трансферу игрока. Если получится договориться, сделка будет оформлена в январе.

Однако стоить отметить, что у «Лестера» есть много серьезных конкурентов. Побороться за Адриена готовы «Ньюкасл», «Челси» и «Арсенал».

Контракт 26-летнего француза с итальянским грандом рассчитан еще на 1,5 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 30 миллионов евро.