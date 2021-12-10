Джеррард: Обыграть «Ливерпуль» - моя единственная цель

Меньше суток осталось до старта противостояния между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» в рамках английской Премьер-лиги. Стивен Джеррард поделился своими ожиданиями от возвращения на «Энфилд» уже в качестве наставника гостевой команды.

«Конечно, это вызывает у меня улыбку. У меня хорошие взаимоотношения с клубом, здесь мой дом. Но, на данный момент я приезжаю сюда не для посиделок. Мне предстоит встреча с сильным коллективом и хорошим тренером, поэтому моя единственная цель – переиграть «Ливерпуль». Излишнее внимание к матчу? Не считаю, что это плохо», - прокомментировал английский специалист на пресс-конференции.