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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард: Обыграть «Ливерпуль» - моя единственная цель

10 Декабря 2021 • 21:30 Комментировать
Ливерпуль
...
Астон Вилла
1.25 6.50 11.00
Через 20 ч. 14 мин.

Меньше суток осталось до старта противостояния между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» в рамках английской Премьер-лиги. Стивен Джеррард поделился своими ожиданиями от возвращения на «Энфилд» уже в качестве наставника гостевой команды.

«Конечно, это вызывает у меня улыбку. У меня хорошие взаимоотношения с клубом, здесь мой дом. Но, на данный момент я приезжаю сюда не для посиделок. Мне предстоит встреча с сильным коллективом и хорошим тренером, поэтому моя единственная цель – переиграть «Ливерпуль». Излишнее внимание к матчу? Не считаю, что это плохо», - прокомментировал английский специалист на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Астон Вилла
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ЛИВЕРПУЛЬ АСТОН ВИЛЛА
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