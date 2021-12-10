Клопп: Джеррард может праздновать как сумасшедший дьявол, если «Астон Вилла» забьёт «Ливерпулю»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Астон Виллой» в рамках английской Премьер-лиги. Напомним, что противостоять родному клубу будет бывший капитан мерсисайдцев Стивен Джеррард.

Клопп в преддверии матча посоветовал Джеррарду не сдерживать эмоции по ходу поединка, несмотря на проведенные в «Ливерпуле» года.

«Когда я возглавлял «Боруссию» и мои футболисты забили «Майнцу», то забыл о всей моей истории в этой команде и побежал праздновать как сумасшедший дьявол. Стивен тоже может сделать так, если «Астон Вилла» нас огорчит. Не вижу причин, почему это будет запрещено», - цитирует немецкого специалиста портал Goal.