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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: Джеррард может праздновать как сумасшедший дьявол, если «Астон Вилла» забьёт «Ливерпулю»

10 Декабря 2021 • 21:00 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Астон Вилла
1.25 6.50 11.00
Через 20 ч. 16 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Астон Виллой» в рамках английской Премьер-лиги. Напомним, что противостоять родному клубу будет бывший капитан мерсисайдцев Стивен Джеррард.

Клопп в преддверии матча посоветовал Джеррарду не сдерживать эмоции по ходу поединка, несмотря на проведенные в «Ливерпуле» года.

«Когда я возглавлял «Боруссию» и мои футболисты забили «Майнцу», то забыл о всей моей истории в этой команде и побежал праздновать как сумасшедший дьявол. Стивен тоже может сделать так, если «Астон Вилла» нас огорчит. Не вижу причин, почему это будет запрещено», - цитирует немецкого специалиста портал Goal.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Юрген Клопп Астон Вилла
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ЛИВЕРПУЛЬ АСТОН ВИЛЛА
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
biz_plan
10 Декабря 2021 в 21:12
Джеррард и Клопп - наиболее близкие по духу тренера в АПЛ, Джеррард в Рейнджерз сделал точную копию Ливерпуля, и очень успешную.
А журналюги пытаются их стравить. Я уверен, Джеррард и Астон Виллу прокачает. Удачи ему и Юргену.
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