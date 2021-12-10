​Клопп начал пресс-конференцию с предупреждения журналистам

На выходных «Ливерпуль» будет играть против «Астон Виллы» на своём поле. Одна из главных интриг заключается в возвращении на «Энфилд» Стивена Джеррарда в качестве тренера команды-соперника.

«Прежде чем мы начнём пресс-конференцию, я просто хочу сказать, что не буду отвечать ни на какие вопросы о Стивене Джеррарде», - с таких слов начал общение с журналистами в пятницу главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Матч между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» начнётся 11 декабря в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что Стивен Джеррард стал главным тренером «Астон Виллы» несколько недель назад.