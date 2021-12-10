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​Клопп начал пресс-конференцию с предупреждения журналистам

10 Декабря 2021 • 16:51 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Астон Вилла
1.25 6.50 11.00
Через 22 ч. 46 мин.

На выходных «Ливерпуль» будет играть против «Астон Виллы» на своём поле. Одна из главных интриг заключается в возвращении на «Энфилд» Стивена Джеррарда в качестве тренера команды-соперника.

«Прежде чем мы начнём пресс-конференцию, я просто хочу сказать, что не буду отвечать ни на какие вопросы о Стивене Джеррарде», - с таких слов начал общение с журналистами в пятницу главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Матч между «Ливерпулем» и «Астон Виллой» начнётся 11 декабря в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что Стивен Джеррард стал главным тренером «Астон Виллы» несколько недель назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Юрген Клопп Астон Вилла
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
biz_plan
10 Декабря 2021 в 18:38
Вернулся Тот-Чье-Имя-Нельзя-Называть-Вслух)))
Если серьезно, и Клопп, и Джеррард очень уважительно друг к другу относятся, а журналисты пытаются их стравить.
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