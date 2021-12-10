Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Реал» отказался продать Азара «Вест Хэму» за 25 млн евро

10 Декабря 2021 • 16:29 Комментировать

Эден Азар никак не может заиграть за «Реал». Бельгиец выступает за мадридский клуб уже более двух лет, но его то и дело сопровождают травмы, мешающие набрать оптимальную форму.

В последнее время слухи связывали Эдена Азара с английским «Вест Хэмом». Как сообщает El Nacional, лондонцы предложили за бельгийца 25 миллионов евро, но услышали отказ. По данным источника, «Реал хочет выручить за Азара 50 миллионов евро. Учитывая форму футболиста, маловероятно, что кто-то согласится выплатить такие деньги.

В 12 матчах сезона 2021/2022 Эден Азар отметился одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вест Хэм Эден Азар трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.12  23:00 Брентфорд ... Уотфорд
11.12  15:30 Манчестер Сити ... Вулверхэмптон
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Декабря
16:51 · Англия. Премьер-лига
​Клопп начал пресс-конференцию с предупреждения журналистам
16:29 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» отказался продать Азара «Вест Хэму» за 25 млн евро
15:54 · Англия. Премьер-лига
​Агент: «Марсьяль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» 2
15:25 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола – лучший тренер АПЛ в ноябре 1
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Ещё один матч «Тоттенхэма» перенесён
14:30 · Англия. Премьер-лига
​Александер-Арнольд - лучший игрок ноября в АПЛ 1
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заинтересовался полузащитником «Реала»
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» вернулась к кандидатуре нападающего «Манчестер Юнайтед» 1
09:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола принял решение по трансферу Фелиша в «Манчестер Сити» 4
08:38 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ сделал предложение «Реалу» по Азару
09 Декабря
21:38 · Англия. Премьер-лига
Журналист: Игроки «МЮ» приятно удивлены методами работы Рангника 1
21:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с Канселу 2
20:22 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ беспокоятся, что им запретят использовать невакцинированных игроков
13:08 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» претендует на защитника «Челси»
12:41 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Реала» может перейти в «Арсенал» 2
Все новости
Рекомендуем