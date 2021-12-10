​«Реал» отказался продать Азара «Вест Хэму» за 25 млн евро

Эден Азар никак не может заиграть за «Реал». Бельгиец выступает за мадридский клуб уже более двух лет, но его то и дело сопровождают травмы, мешающие набрать оптимальную форму.

В последнее время слухи связывали Эдена Азара с английским «Вест Хэмом». Как сообщает El Nacional, лондонцы предложили за бельгийца 25 миллионов евро, но услышали отказ. По данным источника, «Реал хочет выручить за Азара 50 миллионов евро. Учитывая форму футболиста, маловероятно, что кто-то согласится выплатить такие деньги.

В 12 матчах сезона 2021/2022 Эден Азар отметился одной результативной передачей.