​Агент: «Марсьяль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Антони Марсьяль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал представитель игрока Филипп Ламболи.

«Антони хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе. Ему просто нужно играть. Он не хочет оставаться на вторую часть сезона, и я скоро обсужу это с клубом», - высказался агент для Sky Sports.

В сезоне 2021/2022 Антони Марсьяль провёл на поле только 359 минут в десяти матчах «Манчестер Юнайтед». Француз записал на свой счёт один гол, расписавшись в воротах «Эвертона» в матче Премьер-лиги в начале октября.

Отметим, что Антони Марсьяль играет за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года после перехода из «Монако».