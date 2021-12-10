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​Агент: «Марсьяль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

10 Декабря 2021 • 15:54 Комментировать (2)

Нападающий Антони Марсьяль хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал представитель игрока Филипп Ламболи.

«Антони хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе. Ему просто нужно играть. Он не хочет оставаться на вторую часть сезона, и я скоро обсужу это с клубом», - высказался агент для Sky Sports.

В сезоне 2021/2022 Антони Марсьяль провёл на поле только 359 минут в десяти матчах «Манчестер Юнайтед». Француз записал на свой счёт один гол, расписавшись в воротах «Эвертона» в матче Премьер-лиги в начале октября.  

Отметим, что Антони Марсьяль играет за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года после перехода из «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
snk6565
10 Декабря 2021 в 16:48
Свалит...и слава Б..гу...вечно недовольный
biz_plan
10 Декабря 2021 в 16:18
Марсьяль = -1 игрок на поле
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