«Челси» заинтересовался полузащитником «Реала»

Один из ведущих игроков средней линии мадридского «Реала» Каземиро может перебраться на Туманный Альбион. По сообщениям El Nacional, заинтересованность в сотрудничестве с бразильским опорным полузащитником проявляет лондонский «Челси».

«Пенсионеры» намерены провести переговоры по трансферу игрока по окончании нынешнего сезона. При этом лондонцам будет непросто подписать Каземиро, поскольку его контракт с «бланкос» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем розыгрыше испанского чемпионата бразилец сделал три ассиста и получил четыре желтые карточки в 15 матчах.