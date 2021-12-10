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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» заинтересовался полузащитником «Реала»

10 Декабря 2021 • 12:41 Комментировать

Один из ведущих игроков средней линии мадридского «Реала» Каземиро может перебраться на Туманный Альбион. По сообщениям El Nacional, заинтересованность в сотрудничестве с бразильским опорным полузащитником проявляет лондонский «Челси».

«Пенсионеры» намерены провести переговоры по трансферу игрока по окончании нынешнего сезона. При этом лондонцам будет непросто подписать Каземиро, поскольку его контракт с «бланкос» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем розыгрыше испанского чемпионата бразилец сделал три ассиста и получил четыре желтые карточки в 15 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Каземиро
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