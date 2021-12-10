«Барселона» вернулась к кандидатуре нападающего «Манчестер Юнайтед»

Английский форвард Маркус Рэшфорд по-прежнему находится в сфере интересов каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» готовы рассмотреть вариант подписания игрока в летнее трансферное окно. Об этом сообщают журналисты El Nacional.

24-летний нападающий связан контрактом с «Манчестер Юнайтед». Срок трудового договора между сторонами рассчитан до лета 2023 года. Его стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги 24-летний футболист поучаствовал в восьми поединках, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.