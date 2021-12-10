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Гвардиола принял решение по трансферу Фелиша в «Манчестер Сити»

10 Декабря 2021 • 09:26 Комментировать (1)

Судя по всему, португальский нападающий Жоау Фелиш покинет мадридский «Атлетико». Новым местом работы игрока может стать «Манчестер Сити», рапортует Calciomercato.

По сведениям источника, наставник английского коллектива Хосеп Гвардиола одобрил трансфер форварда, не сумевшего полностью раскрыться в Испании.

Агент Фелиша уже вступил в переговоры с руководством «горожан». Скорее всего, сделка будет оформлена по завершении нынешнего сезона.

22-летний португалец связан контрактными обязательствами с «матрасниками» до середины 2026 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, его стоимость составляет 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Жоау Фелиш
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
АнтиУкр
10 Декабря 2021 в 10:30
У Сити я смотрю мода пошла на ленивых игроков ,которые из себя строят не пойми что ,типа Леао и Фелиша .В АПЛ работать надо и выгрызать каждый ломоть поля ,а не эти пешеходы нужны...
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