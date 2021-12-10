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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ сделал предложение «Реалу» по Азару

10 Декабря 2021 • 08:38 Комментировать

Бельгийский хавбек Эден Азар может вернуться в английский чемпионат, где ранее успешно выступал в составе лондонского «Челси». Как информирует портал Goal.com, в услугах звездного игрока заинтересован «Вест Хэм».

Руководство «молотобойцев» уже вступило в переговоры с мадридским «Реалом» и предложило за трансфер игрока 25 миллионов евро. Однако это предложение не устроило «королевский» клуб. Испанский гранд рассчитывает выручить с продажи полузащитника порядка 50 миллионов.

Действующее трудовое соглашение Эдена с «бланкос» рассчитано до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне Ла Лиги бельгиец провел десять матчей и отдал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вест Хэм Эден Азар
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