Клуб АПЛ сделал предложение «Реалу» по Азару

Бельгийский хавбек Эден Азар может вернуться в английский чемпионат, где ранее успешно выступал в составе лондонского «Челси». Как информирует портал Goal.com, в услугах звездного игрока заинтересован «Вест Хэм».

Руководство «молотобойцев» уже вступило в переговоры с мадридским «Реалом» и предложило за трансфер игрока 25 миллионов евро. Однако это предложение не устроило «королевский» клуб. Испанский гранд рассчитывает выручить с продажи полузащитника порядка 50 миллионов.

Действующее трудовое соглашение Эдена с «бланкос» рассчитано до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне Ла Лиги бельгиец провел десять матчей и отдал один ассист.