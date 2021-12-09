Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ беспокоятся, что им запретят использовать невакцинированных игроков

09 Декабря 2021 • 20:22 Комментировать

Как стало известно британской прессе, в Англии всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией с очередной волной массового заражения коронавирусом. Более того, на себе имеющееся проблемы уже испытали местные футбольные клубы – «Лестер» отправился на матч с «Наполи» в Лиге Европы в не полном составе, а поединок «Тоттенхэма» вовсе был отменен.

Как следствие, руководство команд на Туманном Альбионе обеспокоены, что в скором времени АПЛ объявит новые правила регламента, согласно которым тренерам запретят использовать невакцинированных футболистов. Такой информацией поделился британский таблоид The Sun.

Некоторые статистические источники уверяют, что в Англии не вакцинировалось около 35% профессиональных спортсменов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Декабря
20:22 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ беспокоятся, что им запретят использовать невакцинированных игроков
13:08 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» претендует на защитника «Челси»
12:41 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Реала» может перейти в «Арсенал»
10:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет подписать звёздного игрока «ПСЖ»
08 Декабря
22:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» снова рассматривает вариант с возвращением Эдена Азара 1 слухи
22:17 · Англия. Премьер-лига
Фред – о Роналду: «Он очень положительно повлиял на команду»
17:26 · Англия. Премьер-лига
​Конте высказался о ситуации с коронавирусом в «Тоттенхэме» - заражённых уже 13
15:46 · Англия. Премьер-лига
​В «Тоттенхэме» 11 заражений COVID-19, клуб хочет перенести матч с «Брайтоном»
14:51 · Англия. Премьер-лига
​У Фодена снова проблема с лодыжкой
14:36 · Англия. Премьер-лига
​Роналду блокирует раскрытие материалов дела по своему обвинению в изнасиловании 3
14:25 · Англия. Премьер-лига
​Фердинанд считает, что Рангник построит команду вокруг Роналду
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет купить нападающего «Атлетико»
13:18 · Англия. Премьер-лига
​Динь не попал в состав из-за ссоры с Бенитесом слухи
13:06 · Англия. Премьер-лига
​Зума может не сыграть до весны
11:47 · Англия. Премьер-лига
Клопп нацелился на полузащитника дортмундской «Боруссии»
Все новости
Рекомендуем