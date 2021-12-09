Клубы АПЛ беспокоятся, что им запретят использовать невакцинированных игроков

Как стало известно британской прессе, в Англии всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией с очередной волной массового заражения коронавирусом. Более того, на себе имеющееся проблемы уже испытали местные футбольные клубы – «Лестер» отправился на матч с «Наполи» в Лиге Европы в не полном составе, а поединок «Тоттенхэма» вовсе был отменен.

Как следствие, руководство команд на Туманном Альбионе обеспокоены, что в скором времени АПЛ объявит новые правила регламента, согласно которым тренерам запретят использовать невакцинированных футболистов. Такой информацией поделился британский таблоид The Sun.

Некоторые статистические источники уверяют, что в Англии не вакцинировалось около 35% профессиональных спортсменов.