Форвард «Реала» может перейти в «Арсенал»

Испанский форвард Лукас Васкес близок к смене клубной прописки. Руководство мадридского «Реала» приняло решение продать футболиста в январское трансферное окно.
Согласно сведениям журналистов El Nacional, у нападающего есть вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в услугах испанца проявляет лондонский «Арсенал».
Лукас является воспитанником академии «королевского» клуба. Он выступает за первую команду с 2015 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 30-летний форвард сыграл 12 матчей и отметился одним забитым мячом.