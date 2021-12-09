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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Форвард «Реала» может перейти в «Арсенал»

09 Декабря 2021 • 12:41 Комментировать

Испанский форвард Лукас Васкес близок к смене клубной прописки. Руководство мадридского «Реала» приняло решение продать футболиста в январское трансферное окно.

Согласно сведениям журналистов El Nacional, у нападающего есть вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в услугах испанца проявляет лондонский «Арсенал».

Лукас является воспитанником академии «королевского» клуба. Он выступает за первую команду с 2015 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 30-летний форвард сыграл 12 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Лукас Васкес
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