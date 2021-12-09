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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» хочет подписать звёздного игрока «ПСЖ»

09 Декабря 2021 • 10:15 Комментировать

Голландский хавбек Джорджиньо Вейналдум, который недоволен своим положением во французском «ПСЖ», может уже этой зимой вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщается на страницах Sky Sports.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах экс-полузащитника «Ливерпуля» проявляет лондонский «Арсенал». Руководство столичного клуба готово оформить аренду Вейналдума до окончания текущего сезона.

31-летний голландец присоединился к «ПСЖ» минувшим летом. Он подписал с клубом контракт до середины 2024 года.

В этом сезоне Джорджиньо сыграл 20 матчей за парижскую команду, забил три гола и отдал ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСЖ Джорджиньо Вейналдум
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