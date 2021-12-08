Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Рейтинг букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​У Фодена снова проблема с лодыжкой

08 Декабря 2021 • 14:51 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден снова испытывает проблемы с лодыжкой. Как сообщает Daily Mail, 21-летнего футболиста «горожан» в последние недели уже беспокоили боли в лодыжке.

Во вторничном матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» Фил Фоден был заменён уже после первого тайма.

«В начале игры у Фила были проблемы с лодыжкой. Мы сняли его с игры в качестве меры предосторожности и поставили на эту позицию Рахима Стерлинга», - высказался после игры главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Напомним, «Манчестер Сити» проиграл «РБ Лейпцигу» на выезде со счётом 1:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Декабря
15:46 · Англия. Премьер-лига
​В «Тоттенхэме» 11 заражений COVID-19, клуб хочет перенести матч с «Брайтоном»
14:51 · Англия. Премьер-лига
​У Фодена снова проблема с лодыжкой
14:36 · Англия. Премьер-лига
​Роналду блокирует раскрытие материалов дела по своему обвинению в изнасиловании
14:25 · Англия. Премьер-лига
​Фердинанд считает, что Рангник построит команду вокруг Роналду
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет купить нападающего «Атлетико»
13:18 · Англия. Премьер-лига
​Динь не попал в состав из-за ссоры с Бенитесом слухи
13:06 · Англия. Премьер-лига
​Зума может не сыграть до весны
11:47 · Англия. Премьер-лига
Клопп нацелился на полузащитника дортмундской «Боруссии»
11:41 · Англия. Премьер-лига
​Трансфер Торреса: «Манчестер Сити» и «Барселона» пока не находят компромисс слухи
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Мои любимые»: Роналду опубликовал фотографию с семьёй 3 фото
10:32 · Англия. Премьер-лига
Манчини отреагировал на слухи о работе в «Манчестер Юнайтед»
09:59 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» может подписать защитника «Манчестер Сити» слухи
08:42 · Россия. Премьер-лига
Кавани мог перейти в «Динамо» 5
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» включился в борьбу за полузащитника «Ювентуса» слухи
07 Декабря
23:21 · Англия. Премьер-лига
Тухель отказался отпускать игроков «Челси» в «Барселону» слухи
Все новости
Рекомендуем