​У Фодена снова проблема с лодыжкой

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден снова испытывает проблемы с лодыжкой. Как сообщает Daily Mail, 21-летнего футболиста «горожан» в последние недели уже беспокоили боли в лодыжке.

Во вторничном матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига» Фил Фоден был заменён уже после первого тайма.

«В начале игры у Фила были проблемы с лодыжкой. Мы сняли его с игры в качестве меры предосторожности и поставили на эту позицию Рахима Стерлинга», - высказался после игры главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Напомним, «Манчестер Сити» проиграл «РБ Лейпцигу» на выезде со счётом 1:2.