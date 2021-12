​Роналду блокирует раскрытие материалов дела по своему обвинению в изнасиловании

Криштиану Роналду обвиняли в изнасиловании, но полиция Лас-Вегаса по итогам расследования не выдвинула звёздному футболисту обвинение. Издание The New York Times недавно сделало запрос, рассчитывая получить материалы дела, но Криштиану Роналду блокирует раскрытие информации. Об этом пишет The Athletic.

Криштиану Роналду ссылается на то, что в документах содержится информация с пометкой «тайна между адвокатом и клиентом», а также неправомерно украденная истцом информация, полученная от предполагаемого хакера.

The New York Times собирается подавать ходатайство в федеральный суд, подчёркивая право общественности на ознакомление с правительственными документами.