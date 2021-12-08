«Манчестер Сити» хочет купить нападающего «Атлетико»

Португальский форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может покинуть испанский чемпионат и переехать на Туманный Альбион. По сообщениям Fichajes, заинтересованность в услугах 22-летнего футболиста проявляет «Манчестер Сити».

Руководство «горожан» хочет обновить атакующую линию команды в летнее трансферное окно. Фелиш считается одним из потенциальных вариантов усиления для английского топ-клуба.

Жоау выступает за «матрасников» с лета 2019 года. Его трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Ранее Фелиш заявил о желании сменить команду из-за нестабильной игровой практики.