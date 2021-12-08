В понедельник «Эвертон» на своём поле обыграл «Арсенал» в календарном матче чемпионата Англии со счётом 2:1. Защитник Люка Динь не попал даже в число запасных футболистов мерсисайдской команды, что удивило многих.

На вопрос об отсутствии Диня в заявке Бенитес сухо отвечал о том, что тренеру приходится принимать кадровые решения. Впрочем, The Athletic на своих страницах пишет о том, что тренер и футболист поссорились.

Отмечается, что непростые отношения между Люкой Динем и Рафаэлем Бенитесом возникли давно. Футболист сборной Франции был недоволен своей ролью в системе испанского тренера, чувствуя, что более защитная тактика ограничивает его влияние на игру команды.