Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Рейтинг букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Динь не попал в состав из-за ссоры с Бенитесом слухи

08 Декабря 2021 • 13:18 Комментировать

В понедельник «Эвертон» на своём поле обыграл «Арсенал» в календарном матче чемпионата Англии со счётом 2:1. Защитник Люка Динь не попал даже в число запасных футболистов мерсисайдской команды, что удивило многих.

На вопрос об отсутствии Диня в заявке Бенитес сухо отвечал о том, что тренеру приходится принимать кадровые решения. Впрочем, The Athletic на своих страницах пишет о том, что тренер и футболист поссорились.

Отмечается, что непростые отношения между Люкой Динем и Рафаэлем Бенитесом возникли давно. Футболист сборной Франции был недоволен своей ролью в системе испанского тренера, чувствуя, что более защитная тактика ограничивает его влияние на игру команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Эвертон Люка Динь
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Декабря
14:51 · Англия. Премьер-лига
​У Фодена снова проблема с лодыжкой
14:36 · Англия. Премьер-лига
​Роналду блокирует раскрытие материалов дела по своему обвинению в изнасиловании
14:25 · Англия. Премьер-лига
​Фердинанд считает, что Рангник построит команду вокруг Роналду
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет купить нападающего «Атлетико»
13:18 · Англия. Премьер-лига
​Динь не попал в состав из-за ссоры с Бенитесом слухи
13:06 · Англия. Премьер-лига
​Зума может не сыграть до весны
11:47 · Англия. Премьер-лига
Клопп нацелился на полузащитника дортмундской «Боруссии»
11:41 · Англия. Премьер-лига
​Трансфер Торреса: «Манчестер Сити» и «Барселона» пока не находят компромисс слухи
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Мои любимые»: Роналду опубликовал фотографию с семьёй 3 фото
10:32 · Англия. Премьер-лига
Манчини отреагировал на слухи о работе в «Манчестер Юнайтед»
09:59 · Англия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» может подписать защитника «Манчестер Сити» слухи
08:42 · Россия. Премьер-лига
Кавани мог перейти в «Динамо» 3
00:55 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» включился в борьбу за полузащитника «Ювентуса» слухи
07 Декабря
23:21 · Англия. Премьер-лига
Тухель отказался отпускать игроков «Челси» в «Барселону» слухи
22:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хага сватают в «Сити» в качестве преемника Гвардиолы
Все новости
Рекомендуем