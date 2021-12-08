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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Зума может не сыграть до весны

08 Декабря 2021 • 13:06 Комментировать
Бёрнли
...
Вест Хэм
3.65 3.70 1.98
12.12 17:00

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума угодил в лазарет с травмой подколенного сухожилия. Как сообщает The Guardian, на восстановление французу понадобится от шести до двенадцати недель. Это означает, что Зума может не вернуться на футбольное поле до весны.

Учитывая травмы Курта Зума и Анджело Огбонны, «Вест Хэму», очевидно, придётся выходить на рынок в январе в поисках защитника. Слухи уже связывают лондонский клуб с Джеймсом Тарковски из «Бёрнли» и Натаном Аке из «Манчестер Сити».

На текущий момент «Вест Хэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Правда, по потерянным очкам лондонцы уступают пятому «Тоттенхэму».

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Курт Зума
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