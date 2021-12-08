Клопп нацелился на полузащитника дортмундской «Боруссии»

Атакующий полузащитник Джуд Беллингхем, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», может сменить немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лигу. Об этом сообщают журналисты таблоида The Mirror.

Согласно сведениям источника, новым местом работы 18-летнего футболиста может стать «Ливерпуль». В подписании талантливого игрока лично заинтересован наставник мерсисайдцев Юрген Клопп.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Беллингхем провел 13 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач. Срок трудового договора Джуда со «шмелями» рассчитан до лета 2025 года.