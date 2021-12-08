Манчини отреагировал на слухи о работе в «Манчестер Юнайтед»

Экс-наставник петербургского «Зенита» Роберто Манчини, ныне занимающий пост главного тренера национальной сборной Италии, отреагировал на слухи о возможной работе в «Манчестер Юнайтед».

«Переговоры с «красными дьяволами»? Это все фейк. Моя главная цель – вывести «скуадру адзурру» на чемпионат мира и отпраздновать там победу», - передает слова итальянского специалиста Tribal Football.

Напомним, что недавно пост главного тренера манкунианцев занял немец Ральф Рангник. Контракт с наставником рассчитан до окончания нынешнего сезона. Он заменил у руля команды Уле Гуннара Сульшера.