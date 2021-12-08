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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Вест Хэм» может подписать защитника «Манчестер Сити» слухи

08 Декабря 2021 • 09:59 Комментировать

Травмы Анджело Огбонны и Курта Зума вынуждают «Вест Хэм» выходить на трансферный рынок в январе для укрепления оборонительной линии. Как сообщает таблоид The Sun, в сфере интересов лондонского клуба находится защитник «Манчестер Сити» Натан Аке. Речь может пойти об аренде 26-летнего голландца на вторую часть текущего сезона.

Натан Аке в этом сезоне провёл только пять матчей за «Манчестер Сити» в Премьер-лиге. Переход в «Вест Хэм» мог бы помочь голландцу получать значительно больше игрового времени.

Напомним, что Натан Аке перешёл в «Манчестер Сити» из «Борнмута» летом 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Натан Аке трансферы футбола - зима 2022
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