Травмы Анджело Огбонны и Курта Зума вынуждают «Вест Хэм» выходить на трансферный рынок в январе для укрепления оборонительной линии. Как сообщает таблоид The Sun, в сфере интересов лондонского клуба находится защитник «Манчестер Сити» Натан Аке. Речь может пойти об аренде 26-летнего голландца на вторую часть текущего сезона.

Натан Аке в этом сезоне провёл только пять матчей за «Манчестер Сити» в Премьер-лиге. Переход в «Вест Хэм» мог бы помочь голландцу получать значительно больше игрового времени.

Напомним, что Натан Аке перешёл в «Манчестер Сити» из «Борнмута» летом 2020 года.