На прошлой неделе стало известно, что «Ювентус» намерен избавиться от полузащитника Артура Мело. Туринцы хотят разгрузить зарплатную ведомость, а главный тренер команды Массимилиано Аллегри не рассчитывает на бразильца.

По предварительным данным, на футболиста претендовали «Ливерпуль» и «Севилья». Однако, теперь в борьбу за игрока включился также «Ньюкасл», который находится в поисках усиления на вторую часть чемпионата, передает Calcio Mercato.

Согласно источнику, «сороки» могут взять Артура в аренду, включив в сделку пункт о возможном выкупе по итогам сезона. Сумма потенциального трансфера оценивается в 25 миллионов евро.