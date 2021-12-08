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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» включился в борьбу за полузащитника «Ювентуса» слухи

08 Декабря 2021 • 00:55 Комментировать
Венеция
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Ювентус
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11.12 20:00
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На прошлой неделе стало известно, что «Ювентус» намерен избавиться от полузащитника Артура Мело. Туринцы хотят разгрузить зарплатную ведомость, а главный тренер команды Массимилиано Аллегри не рассчитывает на бразильца.

По предварительным данным, на футболиста претендовали «Ливерпуль» и «Севилья». Однако, теперь в борьбу за игрока включился также «Ньюкасл», который находится в поисках усиления на вторую часть чемпионата, передает Calcio Mercato.

Согласно источнику, «сороки» могут взять Артура в аренду, включив в сделку пункт о возможном выкупе по итогам сезона. Сумма потенциального трансфера оценивается в 25 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ювентус Артур Мело
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