Несмотря на то, что переговоры по новому контракту ведутся еще с конца лета, Пауло Дибала до сих пор не продлил действующее соглашение с «Ювентусом». Вполне вероятно, что аргентинец в конечном итоге окажется свободным агентом.

Как свидетельствует местное издание Gazette dello Sport, в таком случае его к себе попытается переманить «Ливерпуль». Согласно слухам, плеймейкер уже давно входит в сферу интересов мерсисайдцев, поэтому они не упустят возможности оформить бесплатный трансфер.

Впрочем, именно интерес со стороны гранда АПЛ может повлиять на действия руководства «Ювентуса» - чтобы предотвратить уход Дибалы, туринцы готовы согласиться на его требования.