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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Несколько клубов готовы воспользоваться трудностями в переговорах между Салахом и «Ливерпулем» слухи

07 Декабря 2021 • 21:49 Комментировать
Ливерпуль
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Астон Вилла
1.25 6.30 11.00
11.12 18:00
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Если раньше болельщики «Ливерпуля» не придавали особого внимания новостям о проблемах в переговорах по новому контракту между Мохамедом Салахом и клубом, то спустя несколько месяцев сложившаяся ситуация настораживает.

Более того, воспользоваться непредвиденным форс-мажором готовы сразу несколько топ-команд Европы. По крайней мере, об этом свидетельствует британский таблоид The Sun.

Согласно источнику, если мерсисайдцы не придут с Салахом к общему знаменателю к январю, то «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Челси» начнут активную работу по возможному трансферу египтянина.

Не исключается, что в борьбу включится и мадридский «Реал». К слову, лидер «Ливерпуля» хочет зарабатывать в Англии полмиллиона евро в неделю, что руководство на данный момент не может ему обеспечить.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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