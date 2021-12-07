Если раньше болельщики «Ливерпуля» не придавали особого внимания новостям о проблемах в переговорах по новому контракту между Мохамедом Салахом и клубом, то спустя несколько месяцев сложившаяся ситуация настораживает.

Более того, воспользоваться непредвиденным форс-мажором готовы сразу несколько топ-команд Европы. По крайней мере, об этом свидетельствует британский таблоид The Sun.

Согласно источнику, если мерсисайдцы не придут с Салахом к общему знаменателю к январю, то «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Челси» начнут активную работу по возможному трансферу египтянина.

Не исключается, что в борьбу включится и мадридский «Реал». К слову, лидер «Ливерпуля» хочет зарабатывать в Англии полмиллиона евро в неделю, что руководство на данный момент не может ему обеспечить.