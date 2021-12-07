​Рангник: «Мне нужно проникнуть игрокам в сердца, в мозги, в кровь»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник на вторничной пресс-конференции поговорил о своих задачах.

«Важно, чтобы мы продолжали строить команду. Мы всё ещё можем быть лучше при владении мячом, мы можем создавать больше моментов, мы можем играть более вертикально. Успеха можно достичь только развитием и ещё раз развитием.

Лучший инструмент для обретения уверенности – победы. В последний четырёх матчах команда одержала три победы, и нам нужно держать этот темп.

Игроки должны внести бай-ин. Мне нужно проникнуть в их сердца, в их мозги, в их кровь, куда угодно. Первые шаги уже сделаны», - слова Рангника приводятся на сайте BBC.