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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» намерен купить Кулушевски за 35 млн евро

07 Декабря 2021 • 13:59 Комментировать

«Арсенал» готов заполучить хавбека «Ювентуса» Деяна Кулушевски.

Ожидается, что лондонский клуб заплатит за 21-летнего футболиста 30 миллионов евро (и еще 5 млн в виде различных бонусов), информирует La Repubblica.

При этом «старая синьора» рассчитывает выручить от сделки не менее 40 миллионов. Игрока также намерен заполучить «Тоттенхэм».

Стоит отметить, что именно нынешний спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи ранее способствовал переходу Кулушевски из «Пармы» в «Ювентус».

В нынешнем сезоне Кулушевски провел за туринский клуб 17 поединков во всех турнирах, записав в актив один гол и одну результативную передачу.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Деян Кулушевски
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