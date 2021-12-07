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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» претендует на звёздного нападающего «Манчестер Юнайтед»

07 Декабря 2021 • 11:59 Комментировать

Опытный центрфорвард Эдинсон Кавани, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», пользуется спросом на трансферном рынке.

По сообщениям журналистов Mundo Deportivo, в услугах 34-летнего уругвайского бомбардира заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» готовы побороться за игрока с каталонской «Барселоной».

В свою очередь Кавани готов сменить клубную прописку, поскольку проигрывает конкуренцию Криштиану Роналду. Контракт Эдинсона с «красными дьяволами» истекает в конце сезона, а потому в январе он может вести переговоры с потенциальными работодателями.

В этом сезоне чемпионата Англии уругваец забил один гол в пяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
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