«Реал» претендует на звёздного нападающего «Манчестер Юнайтед»

Опытный центрфорвард Эдинсон Кавани, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», пользуется спросом на трансферном рынке.

По сообщениям журналистов Mundo Deportivo, в услугах 34-летнего уругвайского бомбардира заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» готовы побороться за игрока с каталонской «Барселоной».

В свою очередь Кавани готов сменить клубную прописку, поскольку проигрывает конкуренцию Криштиану Роналду. Контракт Эдинсона с «красными дьяволами» истекает в конце сезона, а потому в январе он может вести переговоры с потенциальными работодателями.

В этом сезоне чемпионата Англии уругваец забил один гол в пяти матчах.